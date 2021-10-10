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نيمار: مونديال قطر 2022 الاخير في مسيرتي الرياضية

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-10-10 | 18:55

نيمار: مونديال قطر 2022 الاخير في مسيرتي الرياضية

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صرح نجم المنتخب البرازيلي ، نيمار دا سيلفا، اليوم الاحد، إن بطولة كأس العالم المقبلة المقررة في قطر 2022، ربما تكون الأخيرة له في مسيرته الكروية.
وقال نيمار لشبكة "DAZN"الألمانية: "أعتقد أنها بطولة العالم الأخيرة بالنسبة لي، أرى أنها الأخيرة لأنني لا أعرف ما إذا كنت أمتلك القوة العقلية للتعامل مع كرة القدم بعد ذلك".

واضاف "لذلك، سأفعل كل ما في وسعي لإنهاء مسيرتي الدولية بشكل جيد، سأفعل كل شيء للفوز بالمونديال مع بلادي، لتحقيق أكبر أحلامي منذ الصغر، وآمل أن أتمكن من تحقيق ذلك".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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