انت الان تتابع خبر نيمار: مونديال قطر 2022 الاخير في مسيرتي الرياضية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-10-10 | 18:55
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صرح نجم المنتخب البرازيلي ، نيمار دا سيلفا، اليوم الاحد، إن بطولة كأس العالم المقبلة المقررة في قطر 2022، ربما تكون الأخيرة له في مسيرته الكروية.
وقال نيمار لشبكة "DAZN"الألمانية: "أعتقد أنها بطولة العالم الأخيرة بالنسبة لي، أرى أنها الأخيرة لأنني لا أعرف ما إذا كنت أمتلك القوة العقلية للتعامل مع كرة القدم بعد ذلك".
واضاف "لذلك، سأفعل كل ما في وسعي لإنهاء مسيرتي الدولية بشكل جيد، سأفعل كل شيء للفوز بالمونديال مع بلادي، لتحقيق أكبر أحلامي منذ الصغر، وآمل أن أتمكن من تحقيق ذلك".
واضاف "لذلك، سأفعل كل ما في وسعي لإنهاء مسيرتي الدولية بشكل جيد، سأفعل كل شيء للفوز بالمونديال مع بلادي، لتحقيق أكبر أحلامي منذ الصغر، وآمل أن أتمكن من تحقيق ذلك".
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