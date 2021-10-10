العراق يدعو الشركات الصربيّة للمُساهمة في الاستثمار

وقالت الخارجية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن حسين "التقى نيكولا سلاكوفيتس، وزير خارجيَّة صربيا، اثناء زيارته إلى العاصمة الصربيّة بلغراد للمُشاركة في إجتماع الذكرى الستين للمُؤتمر الأول لدول عدم الانحياز في بلغراد".وأجرى الجانبان، وفق البيان، "مُحادَثات تضمنت العديد من المواضيع والتركيز على تاريخ وعمق العلاقات الثنائيَّة بين البلدين في مختلف الجوانب وسُبُل تطويرها وتعزيزها".

وأعرب حسين، عن "تطلّعه لتطوير آفاق التعاون الاقتصاديّ، والمجالات الأخرى الزراعيّة، والصحيّة، والسياحيّة، والصناعيّة والثقافيّة، والتعليميّة بين بغداد وبلغراد، ودعوة الشركات الصربيّة للمُساهمة في الاستثمار في العراق ومشاريع إعادة إعمار البنى التحتية التي دمرتها الحروب وعصابات داعش الإرهابيّة، مؤكداً على أهميّة تبادل الزيارات بين المسؤولين من كلا البلدين تعزيراً لهذه العلاقات".



من جانبه، ثمَّن وزير الخارجيَّة الصربي "الجُهُود التي تبذلها الحكومة العراقيَّة لإنجاح الانتخابات البرلمانيّة، واتخاذها خطوات عملية لضمان نزاهتها، وكذلك التضحيات التي قدمها الشعب العراقي في تصديه وهزيمته للإرهاب".

وفي ختام اللقاء، ثمن وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، وفق البيان، "مواقف صربيا في دعمها للعراق ووجه دعوة لنظيره الصربي لزيارة بغداد في إطار تعزيز العلاقات الثنائيَّة بين البلدين الصديقين".

