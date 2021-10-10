انت الان تتابع خبر انتهاء استحقاق تشرين والاحتفالات الشعبية في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - # بعد انتهاء مدة التصويت.. صناديق الاقتراع العام تغلق في عموم البلاد .. واحتفالات شعبية بمناسبة نجاح العرس الانتخابي.
# مع انتهاء استحقاق تشرين.. أوامر صارمة بتشديد إجراءات الحماية لصناديق الاقتراع.. والشمري يعلن تحول مراكز الانتخابات لنقاط عسكرية.
# بعثة الاتحاد الاوروبي تأسف للاقبال الضعيف على الانتخابات .. وعدم تطابق البصمات يحرم العديد من الناخبين من الادلاء بصوتهم.
# بعثة الاتحاد الاوروبي تأسف للاقبال الضعيف على الانتخابات .. وعدم تطابق البصمات يحرم العديد من الناخبين من الادلاء بصوتهم.