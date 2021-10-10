انتهاء استحقاق تشرين والاحتفالات الشعبية في نشرة السومرية

# مع انتهاء استحقاق تشرين.. أوامر صارمة بتشديد إجراءات الحماية لصناديق الاقتراع.. والشمري يعلن تحول مراكز الانتخابات لنقاط عسكرية.

# بعثة الاتحاد الاوروبي تأسف للاقبال الضعيف على الانتخابات .. وعدم تطابق البصمات يحرم العديد من الناخبين من الادلاء بصوتهم.

