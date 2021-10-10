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انتهاء استحقاق تشرين والاحتفالات الشعبية في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - # بعد انتهاء مدة التصويت.. صناديق الاقتراع العام تغلق في عموم البلاد .. واحتفالات شعبية بمناسبة نجاح العرس الانتخابي.
# مع انتهاء استحقاق تشرين.. أوامر صارمة بتشديد إجراءات الحماية لصناديق الاقتراع.. والشمري يعلن تحول مراكز الانتخابات لنقاط عسكرية.

# بعثة الاتحاد الاوروبي تأسف للاقبال الضعيف على الانتخابات .. وعدم تطابق البصمات يحرم العديد من الناخبين من الادلاء بصوتهم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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