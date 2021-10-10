انت الان تتابع خبر المفوضية تحدد موعد إعلان نتائج ونسبة المشاركة في الانتخابات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشف رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جليل عدنان، اليوم الأحد، موعد إعلان نسبة المشاركة في الانتخابات.
وقال عدنان في مؤتمر بثته قناة السومرية الفضائية، إن "إعلان نسبة المشاركة في الانتخابات سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة".
وبين، أن "إعلان نتائج الانتخابات سيكون خلال الـ24 ساعة المقبلة، وليس بعد 24 ساعة".
وأضاف، أن "الخلل الفني الذي حصل في بعض المراكز الانتخابية تم معالجته بسرعة".
وختم حديثه، بالقول أن "المشروع كان صعباً وطويلاً من اجل إنجاح العملية الانتخابية".
وبين، أن "إعلان نتائج الانتخابات سيكون خلال الـ24 ساعة المقبلة، وليس بعد 24 ساعة".
وأضاف، أن "الخلل الفني الذي حصل في بعض المراكز الانتخابية تم معالجته بسرعة".
وختم حديثه، بالقول أن "المشروع كان صعباً وطويلاً من اجل إنجاح العملية الانتخابية".