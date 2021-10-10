شبكة مراقبة تحدد لـ السومرية أسباب العزوف الانتخابي

وقال رئيس الشبكة، عباس الشريفي، لـ السومرية، إن "الكثير من المواطنين لم يذهبوا إلى مراكز الاقتراع؛ بسبب غياب الثقة بالطبقة السياسية والنظام السياسي".

وأضاف، أن "هناك يأس من المواطنين بسبب النظام السياسي، خاصة بعد تظاهرات تشرين وعدم حدوث تغيير".



وتابع عباس، أن "الأعطال والمخالفات التي رافقت العملية الانتخابية سببت إحباطاً لدى الكثير من المواطنين؛ ما دفعهم إلى عدم المشاركة في الاقتراع".

وأشار رئيس شبكة عين، إلى أن "مقاطعة بعض الأحزاب الناشئة أيضاً ساهم في هذا العزوف".

وتعد شبكة شمس إحدى الشبكات والمنظمات الوطنية المراقبة للانتخابات العراقية التي أنتهى التصويت فيها مساء اليوم.

