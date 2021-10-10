الحلبوسي: أنجزنا اليوم انتخابات مبكرة استجابة لارادة الشعب

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأحد، أنه تم انجاز اليوم انتخابات مبكرة استجابة لارادة الشعب.

وقال الحلبوسي في تغريدة له على "تويتر"، "مبارك للعراقيين خيارهم واختيارهم فاليوم أنجزنا انتخابات مبكرة استجابة لادارة شعبنا العظيم".

واعرب الحلبوسي عن شكره "لكل من اسهم في انجاح هذا العرس الانتخابي من الناخبين والمفوضية والمراقبين بدعم واسناد القضاء الاعلى والقوات الامنية والقائد العام للقوات المسلحة والدور الايجابي للامم المتحدة ووسائل الاعلام والصحفيين".

وشهد العراق، اليوم الأحد، الاقتراع العام للانتخابات البرلمانية المبكرة في بغداد والمحافظات، وبدأت عملية الاقتراع في السابعة صباحاً وانتهت عند السادسة مساءً.