رئيس المراقبين الدوليين لـ السومرية: الأمن منع مراقبين من دخول مراكز الاقتراع!

وقال العزاوي في حديث لـ السومرية، إن "القوات الأمنية في صلاح الدين لم تتعاون بشكل جيد مع المراقبين، ولم تسمح للكثير منهم في دخول مراكز الاقتراع".

وأشار إلى "منع القوات الأمنية، للمراقبين من الدخول الى مراكز الاقتراع في محافظة صلاح الدين بالإضافة إلى مناطق بغداد الجديدة، الطارمية، أبو غريب والمحمودية".