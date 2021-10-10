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رئيس المراقبين الدوليين لـ السومرية: الأمن منع مراقبين من دخول مراكز الاقتراع!

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بغداد - ياسين صفوان - كشف رئيس المراقبين الدوليين في محافظة صلاح الدين، صباح العزاوي، اليوم الأحد، عن عدم تعاون بعض المنتسبين في القوات الأمنية مع المراقبين.
وقال العزاوي في حديث لـ السومرية، إن "القوات الأمنية في صلاح الدين لم تتعاون بشكل جيد مع المراقبين، ولم تسمح للكثير منهم في دخول مراكز الاقتراع".

وأشار إلى "منع القوات الأمنية، للمراقبين من الدخول الى مراكز الاقتراع في محافظة صلاح الدين بالإضافة إلى مناطق بغداد الجديدة، الطارمية، أبو غريب والمحمودية".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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