بعثة الاتحاد الاوروبي لدى العراق لـ السومرية: في العزوف رسالة

وقالت كرامون لـ السومرية، إن "عزوف الكثير من المواطنين العراقيين عن المشاركة في الاقتراع يحمل رسالة سلبية إلى الحكومة الحالية والحكومات السابقة".

وأشارت إلى أن "البعثة شخصت عدة مخالفات وخروقات"، مبينةً أن "تلك الخروقات والمخالفات ستعلن في تقرير مفصل يوم الثلاثاء المقبل".