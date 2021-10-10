انت الان تتابع خبر بعثة الاتحاد الاوروبي لدى العراق لـ السومرية: في العزوف رسالة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رأت ممثلة بعثة الاتحاد الاوروبي لدى العراق، فيولا فون كرامون، اليوم الأحد، أن عزوف الكثير من المواطنين عن المشاركة في الاقتراع يحمل رسائل سلبية.
وقالت كرامون لـ السومرية، إن "عزوف الكثير من المواطنين العراقيين عن المشاركة في الاقتراع يحمل رسالة سلبية إلى الحكومة الحالية والحكومات السابقة".
وأشارت إلى أن "البعثة شخصت عدة مخالفات وخروقات"، مبينةً أن "تلك الخروقات والمخالفات ستعلن في تقرير مفصل يوم الثلاثاء المقبل".