نتائج قرعة المفوضية لاختيار محطات العد والفرز اليدوي

وقال مدير دائرة الإعلام والاتصال بالمفوضية حسن سلمان في مؤتمر بثته قناة السومرية، إنه "تطبيقا لاحكام المادة 38 من قانون الانتخابات رقم 9 لعام 2021، شكلت المفوضية لجنة فنية لاجراء القرعة للمحطات التي يتم اختيارها للعد والفرز الدوي".وأضاف، أن "سيتم تقسيم 290 مركز اقتراع في عموم العراق على 17 محطة".

وجاءت القرعة، كالأتي: "مجموعة رقم واحد في محطة رقم واحد، المجموعة الثانية في المحطة الثالثة، المجموعة الثالثة في المحطة الأولى، فيما جاءت المجموعة الرابعة في المحطة الثانية، والمجموعة الخامسة في المحطة الثالثة، بينما جاءت المجموعة السادسة في المحطة الثالثة، والمجموعة السابعة في المحطة الخامسة".

وجاءت "المجموعة السابعة في المحطة الخامسة، والثامنة في المحطة السادسة، أما المجموعة التاسعة في المحطة الثالثة، والمجموعة العاشرة في المحطة الأولى، كذلك المحطة الحادية عشر في المحطة الأولى، والمحطة الثانية عشر في المحطة الثانية".



وبحسب القرعة، فقد جاءت "المجموعة الثالثة عشر في المحطة التاسعة، المجموعة الرابعة عشر في المحطة الخامسة، المحطة الخامسة عشر في المحطة الحادية عشر، أما المجموعة السادسة عشر فجاءت في المجموعة الرابعة عشر، والمجموعة السابعة عشر في المحطة الرابعة عشر".

وأشار مدير دائرة الإعلام والاتصال بالمفوضية، إلى أن "اجراء العد والفرز اليدوي سيجري عقب انتهاء الاقتراع".