انت الان تتابع خبر الديوانية.. دعوات لمشاركة أوسع في الاقتراع والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد المعاون الفني لمكتب انتخابات الديوانية، عبد الرضا البديري، اليوم الأحد، أنه تم معالجة الأعطال التي حصلت في بعض مراكز الاقتراع، فيما دعا إلى مشاركة أوسع في عملية الانتخاب.
وقال البديري لـ السومرية، إن "نسبة المواطنين الذين تسلموا بطاقاتهم الانتخابية 24 بالمئة"، مبيناً أن " عملية الاقتراع جرت بانسيابية عالية ".
وأضاف، "ابلغنا الكيانات السياسية بازالة الاعلانات الانتخابية قبل يوم من الاقتراع".
وأشار إلى أن "عصا الذاكرة ستنقل في وقتها المحدد، وسيتم نقل الصناديق بعد ذلك".
وأضاف، "ابلغنا الكيانات السياسية بازالة الاعلانات الانتخابية قبل يوم من الاقتراع".
وأشار إلى أن "عصا الذاكرة ستنقل في وقتها المحدد، وسيتم نقل الصناديق بعد ذلك".