انت الان تتابع خبر الديوانية.. دعوات لمشاركة أوسع في الاقتراع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد المعاون الفني لمكتب انتخابات الديوانية، عبد الرضا البديري، اليوم الأحد، أنه تم معالجة الأعطال التي حصلت في بعض مراكز الاقتراع، فيما دعا إلى مشاركة أوسع في عملية الانتخاب.