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الكاظمي يوجه رسالة هامة الى الناخبين غير المصوتين

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بغداد - ياسين صفوان - وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاحد، رسالة إلى الناخبين غير المصوتين.
وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365، إن "العملية الانتخابية جرت بانسيابية عالية بعد ان تجاوزنا منتصف اليوم الانتخابي".

ووجه رئيس مجلس الوزراء رسالة إلى الناخبين غير المصوتين حتى الآن، داعيا أياهم إلى سرعة التوجه نحو المراكز الانتخابية لاختيار ممثليهم".


وتابع، "صوتوا من أجل العراق ومن أجل مستقبل أجيالنا".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد ادلى بصوته صباح اليوم في مدرسة الوطن بالمنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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