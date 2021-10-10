الكاظمي يوجه رسالة هامة الى الناخبين غير المصوتين

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365، إن "العملية الانتخابية جرت بانسيابية عالية بعد ان تجاوزنا منتصف اليوم الانتخابي".

ووجه رئيس مجلس الوزراء رسالة إلى الناخبين غير المصوتين حتى الآن، داعيا أياهم إلى سرعة التوجه نحو المراكز الانتخابية لاختيار ممثليهم".



وتابع، "صوتوا من أجل العراق ومن أجل مستقبل أجيالنا".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد ادلى بصوته صباح اليوم في مدرسة الوطن بالمنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.