انت الان تتابع خبر إعادة 160 جهازا خاصا بالانتخابات إلى الخدمة في نينوى والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية في محافظة نينوى، اليوم الأحد، صيانة 160 جهازا خاصا بالانتخابات داخل المراكز الانتخابية في المحافظة.
وقالت الشركة، في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "فرق الصيانة المشتركة لأجهزة الاقتراع قامت بصيانة 160 جهازا خاصا بالانتخابات داخل المراكز الانتخابية"، مؤكدا "إعادتها للخدمة".
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، للتصويت العام في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد، في انتخابات يتنافس عليها 3249 مرشحاً و21 تحالفاً، و109 أحزاب.