انت الان تتابع خبر إعادة 160 جهازا خاصا بالانتخابات إلى الخدمة في نينوى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية في محافظة نينوى، اليوم الأحد، صيانة 160 جهازا خاصا بالانتخابات داخل المراكز الانتخابية في المحافظة.