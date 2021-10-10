انت الان تتابع خبر مفوضية الانتخابات للسومرية: ندعو لتسجيل الشكاوى في حالة رصد أي مخالفات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - مفوضية الانتخابات للسومرية: الاجراءات الفنية جيدة في عملية التصويت العام
مفوضية الانتخابات للسومرية: سيكون هناك تقرير المنتصف لإظهار نسب المشاركة
مفوضية الانتخابات للسومرية: سيكون هناك تقرير المنتصف لإظهار نسب المشاركة
مفوضية الانتخابات للسومرية: ندعو لتسجيل الشكاوى في حالة رصد أي مخالفات
مفوضية الانتخابات للسومرية: لا توجد أعطال بأجهزة التصويت الالكترونية
مفوضية الانتخابات للسومرية: لدينا خطط بديلة في حال وجود عطل بأجهزة التصويت