مفوضية الانتخابات للسومرية: سيكون هناك تقرير المنتصف لإظهار نسب المشاركة مفوضية الانتخابات للسومرية: ندعو لتسجيل الشكاوى في حالة رصد أي مخالفات مفوضية الانتخابات للسومرية: لا توجد أعطال بأجهزة التصويت الالكترونية مفوضية الانتخابات للسومرية: لدينا خطط بديلة في حال وجود عطل بأجهزة التصويت

بغداد - ياسين صفوان - مفوضية الانتخابات للسومرية: الاجراءات الفنية جيدة في عملية التصويت العام

انت الان تتابع خبر مفوضية الانتخابات للسومرية: ندعو لتسجيل الشكاوى في حالة رصد أي مخالفات والان مع التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية