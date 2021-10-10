رئيس مجلس القضاء الأعلى: المشاركة في الانتخابات واجب وطني

وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان شارك في التصويت الخاص بانتخابات مجلس النواب العراقي، وأدلى رئيس المجلس بصوته".

واضاف زيدان بحسب البيان، ان "المشاركة في التصويت واختيار الأنسب من بين المرشحين هو واجب على كل مواطن عراقي حريص على بلده ويطمح في إيصال من يعتقده الانسب في عضوية مجلس النواب الذي يعد بمثابة الام التي من مخرجاتها تتشكل الحكومة الاقدر على قيادة البلد الى بر الامان".

