الدملوجي للسومرية: نتمنى حدوث تغيير حقيقي وشامل يحقق تطلعات العراقيين

وقالت الدملوجي للسومرية، إن "ما نتمناه من هذه الانتخابات هو أن تأتي بأفكار جديدة يؤمن بها الناخب".

وأضافت، "نتمنى حدوث تغيير حقيقي وشامل يحقق تطلعات العراقيين".

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، للتصويت العام في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد، في انتخابات يتنافس عليها 3249 مرشحاً و21 تحالفاً، و109 أحزاب.