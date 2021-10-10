انت الان تتابع خبر الدملوجي للسومرية: نتمنى حدوث تغيير حقيقي وشامل يحقق تطلعات العراقيين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - علقت النائب السابق في مجلس النواب ميسون الدملوجي، اليوم الأحد، على الانتخابات النيابية التي أنطلقت صباح اليوم في البلاد.
وقالت الدملوجي للسومرية، إن "ما نتمناه من هذه الانتخابات هو أن تأتي بأفكار جديدة يؤمن بها الناخب".
وأضافت، "نتمنى حدوث تغيير حقيقي وشامل يحقق تطلعات العراقيين".
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، للتصويت العام في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد، في انتخابات يتنافس عليها 3249 مرشحاً و21 تحالفاً، و109 أحزاب.