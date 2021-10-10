وقال الزبيدي للسومرية: "نتطلع ان تكون الانتخابات الحالية انطلاقة لعملية سياسية تقصي الفاسدين".

ودعا الزبيدي، "جميع العراقيين للمشاركة الواسعة في الانتخابات من أجل اجراء عملية التغيير".

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها للتصويت العام في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد، في انتخابات يتنافس عليها 3249 مرشحاً و21 تحالفاً، و109 أحزاب.