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العبادي للسومرية: ندعو الناخبين الى المشاركة الواسعة في الانتخابات

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بغداد - ياسين صفوان - دعا رئيس الوزراء الاسبق، حيدر العبادي، اليوم الاحد، الناخبين الى المشاركة الواسعة في الانتخابات.
وقال العبادي لـ السومرية، إن "اجراءات العملية الانتخابية تسير بشكل جيد"، داعيا الناخبين الى "المشاركة الواسعة في الانتخابات".

وتابع، "يجب عدم اعادة تجربة 2018 في الانتخابات".

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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