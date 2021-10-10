العبادي للسومرية: ندعو الناخبين الى المشاركة الواسعة في الانتخابات

وقال العبادي لـ السومرية، إن "اجراءات العملية الانتخابية تسير بشكل جيد"، داعيا الناخبين الى "المشاركة الواسعة في الانتخابات".

وتابع، "يجب عدم اعادة تجربة 2018 في الانتخابات".

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.

