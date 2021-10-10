انت الان تتابع خبر العبادي للسومرية: ندعو الناخبين الى المشاركة الواسعة في الانتخابات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - دعا رئيس الوزراء الاسبق، حيدر العبادي، اليوم الاحد، الناخبين الى المشاركة الواسعة في الانتخابات.
وقال العبادي لـ السومرية، إن "اجراءات العملية الانتخابية تسير بشكل جيد"، داعيا الناخبين الى "المشاركة الواسعة في الانتخابات".
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.
وتابع، "يجب عدم اعادة تجربة 2018 في الانتخابات".
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.