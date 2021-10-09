بينهم امرأة.. شرطة الديوانية تقبض على عدد من المطلوبين

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية شرطة الديوانية، اليوم السبت، عن القاء القبض على ٣ مطلوبين بينهم امرأة بقضايا جنائية مختلفة.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "قوة من مركز شرطة الإصلاح في الديوانية القت القبض على شخصين وامرأة، في مرقد الحمزة الشرقي كونهم مطلوبين إلى محافظة النجف الاشرف وفق أحكام المادة 406".



واضافت انه "تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وارسالهم إلى جهة الطلب للتحقيق معهم".

