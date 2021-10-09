انت الان تتابع خبر الصمت الانتخابي ومراقبة الاقتراع في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = مع بدء الصمت الانتخابي.. تشديد الإجراءات الأمنية قرب مراكز الاقتراع،، ولا حظر للتجوال في انتخابات الغد.
= رئيس الجمهورية يعد الانتخابات فرصة لتصحيح المسارات وضرب الفساد،، ويحث الناخبين على المشاركة الواسعة.
= القضاء الأعلى يخول محاكم التحقيق بتلقي شكاوى المخالفات الانتخابية،، والمفوضية تدعو المرشحين إلى تقبلِ النتائج.
= مشاركة اكثر من خمس وثمانين دولة ومنظمة في مراقبة الاقتراع،، وامنية الانتخابات تتعهد بتوفير البيئة الآمنة.
= القضاء الأعلى يخول محاكم التحقيق بتلقي شكاوى المخالفات الانتخابية،، والمفوضية تدعو المرشحين إلى تقبلِ النتائج.
= مشاركة اكثر من خمس وثمانين دولة ومنظمة في مراقبة الاقتراع،، وامنية الانتخابات تتعهد بتوفير البيئة الآمنة.