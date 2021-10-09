الصمت الانتخابي ومراقبة الاقتراع في نشرة السومرية

= رئيس الجمهورية يعد الانتخابات فرصة لتصحيح المسارات وضرب الفساد،، ويحث الناخبين على المشاركة الواسعة.

= القضاء الأعلى يخول محاكم التحقيق بتلقي شكاوى المخالفات الانتخابية،، والمفوضية تدعو المرشحين إلى تقبلِ النتائج.



= مشاركة اكثر من خمس وثمانين دولة ومنظمة في مراقبة الاقتراع،، وامنية الانتخابات تتعهد بتوفير البيئة الآمنة.