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الصمت الانتخابي ومراقبة الاقتراع في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = مع بدء الصمت الانتخابي.. تشديد الإجراءات الأمنية قرب مراكز الاقتراع،، ولا حظر للتجوال في انتخابات الغد.
= رئيس الجمهورية يعد الانتخابات فرصة لتصحيح المسارات وضرب الفساد،، ويحث الناخبين على المشاركة الواسعة.

= القضاء الأعلى يخول محاكم التحقيق بتلقي شكاوى المخالفات الانتخابية،، والمفوضية تدعو المرشحين إلى تقبلِ النتائج.


= مشاركة اكثر من خمس وثمانين دولة ومنظمة في مراقبة الاقتراع،، وامنية الانتخابات تتعهد بتوفير البيئة الآمنة.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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