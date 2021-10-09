وزير الخارجية يصل بلغراد للمشاركة في اجتماع 'عدم الانحياز'

بغداد - ياسين صفوان - وصل وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم السبت، إلى العاصمة الصربيّة بلغراد للمُشاركة في اجتماع دول عدم الانحياز.

وقالت الخارجية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن حسين "وصل بلغراد للمُشاركة في اجتماع دول عدم الانحياز الذي سيعقد احتفالاً بالذكرى الستين للمُؤتمر الأول لتأسيس الحركة، والتي تستضيفها جمهوريَّة صربيا للفترة من 11-2021/10/12".



ومن المُؤمَّل أن يلتقي الوزير العراقي، وفق البيان، مع "رئيس الجمهوريَّة الصربيّ، ورئيس الوزراء، ووزير الخارجيَّة في إطار تعزيز العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وبلغراد، وفتح المزيد من آفاق التعاون المُشترَك بما يخدم مصالح الشعبيّن الصديقين، وكذلك سيلتقي بعض نظرائه من الدول الاعضاء في الحركة على هامش الاجتماع".

