انت الان تتابع خبر بالأرقام.. الخليج 365 تنشر تفاصيل كاملة عن انتخابات يوم غد والان مع التفاصيل

حسب القانون الجديد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فستكون هناك (83) دائرة انتخابية، (3-5) مقاعد لكل دائرة حسب عدد السكان، يتراوح عدد سكان الدائرة من (300 – 500) ألف ، حيث ستذهب الاصوات إلى المرشح وليس إلى القائمة.الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، غرامة بين (250 ألف – مليون دينار)

تشمل هذه العقوبات كل من:



1- تعمد التصويت باسم غيره

2-أفشى سر تصويت ناخب دون رضاه

3- أنتخب أكثر من مرة

4- غيّر إرادة الناخب الأمي

5- تعمد التصويت خلاف القانون

أعداد الناخبين (حسب مفوضية الانتخابات):



24.9 مليون ناخب.

14.3 مليوناً لديهم بطاقات بايومترية.



23 مليوناً و986 ألف و741 عدد من يحق لهم التصويت العام.

مليون و75 ألفاً و727 يحق لهم المشاركة في التصويت الخاص.

120 ألفاً و 126 ناخباً من النازحين.

676 ناخبا من السجناء.

مراكز الاقتراع:



8954 مركزاً عاماً

55 ألفا و41 محطة

681 مركزا خاصا

86 مركزا داخل المخيمات

6 محطات بالسجون

مقاعد البرلمان:



329 مقعدا من ضمنها 83 مقعدا للنساء و9 مقاعد للاقليات.

المتنافسون (حسب مفوضية الانتخابات)

21 تحالف، 109 أحزاب، 3249 مرشحاً بينهم (950 امرأة و789 مستقلاً)