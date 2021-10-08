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أولمبي العراق يتأهل لنصف نهائي غرب آسيا بعد تعادله مع لبنان

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-10-08 | 22:26

أولمبي العراق يتأهل لنصف نهائي غرب آسيا بعد تعادله مع لبنان

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تأهل المنتخب الأولمبي العراقي، الجمعة، الى نصف نهائي غرب آسيا، بعد تعادله مع نظيره اللبناني بهدفين لكل منهما.
وسجل للعراق زيدان إقبال (15) وأحمد سرتيب (55)، فيما سجل هدفي لبنان محمد ناصر في الدقيقتين 33 و44.

ورفع المنتخب الأولمبي العراقي رصيده إلى 7 نقاط، ليتأهل متصدراً المجموعة الثانية، بينما حصد منتخب لبنان أول نقاطه في البطولة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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