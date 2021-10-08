السامرائي يصف الاقتراع الخاص باليوم الانتخابي المهم

بغداد - ياسين صفوان - وصف رئيس حزب المسار المدني مثنى السامرائي، السبت، الاقتراع الخاص باليوم الانتخابي المهم.



وقال السامرائي في تغريدة على "تويتر"، إنه "يوم انتخابي مهم اتمته المفوضية بانسيابية وتنظيم عاليين وهو جهد تشكر عليه".

واعرب السامرائي عن شكره لـ"قواتنا البطلة التي اكدت موقفها الوطني في ممارستها الدستورية في التصويت الخاص ومشاركتها المسؤولة في صناعة التغيير المنشود تماما كما انجزت نصرها المؤزر على الارهاب".

واغلقت صناديق الاقتراع للتصويت الخاص الساعة السادسة مساء أمس الجمعة، بعد أن بدأت عملية الاقتراع السابعة صباحاً في بغداد وعموم المحافظات.