الصدر يطلب من اتباعه الابتعاد عن الخلافات الداخلية

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بغداد - ياسين صفوان - دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، اتابعه للابتعاد عن الخلافات الداخلية.
وقال الصدر في كلمة تابعتها الخليج 365، إن "البعض غير مقتنع بالادلاء بصوته بسبب سياسات الحكومات السابقة"، مبيناً أن "الاصلاح في السابق لم يحصل على اغلبية برلمانية".
وشدد على "ضرورة مساندة المشروع الاصلاحي الانتخابي".
وأضاف، "لسنا طلاب سلطة بل طلاب اصلاح"، مردفا "نعاهد بالانتصار للوطن من خلال إزاحة الفاسدين".
وشدد على "ضرورة مساندة المشروع الاصلاحي الانتخابي".
وأضاف، "لسنا طلاب سلطة بل طلاب اصلاح"، مردفا "نعاهد بالانتصار للوطن من خلال إزاحة الفاسدين".