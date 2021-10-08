التصويت الخاص وخروقاته ومخالفته في نشرة السومرية

= رصد لعدد من مخالفات التصويت في الديوانية, وامنية الانتخابات تعلن عدم تسجيل اي خروقاتٍ أمنية.

= الكاظمي يعد المشاركة في الانتخابات واجبا وطنيا, والصدر يصف الاقتراع الخاص بالملحمة الانتخابية.

= المفوضية تكشف سبب منع نزلاء سجن الحوت في الناصرية من التصويت , وتتوعد المخالفين باجراءات قانونية.

