انت الان تتابع خبر التصويت الخاص وخروقاته ومخالفته في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = شبكة مراسلي السومرية توثق لحظة اغلاق صناديق الاقتراع, والاجهزة الأمنية تخصص قوة خاصة لنقلها.
= رصد لعدد من مخالفات التصويت في الديوانية, وامنية الانتخابات تعلن عدم تسجيل اي خروقاتٍ أمنية.
= المفوضية تكشف سبب منع نزلاء سجن الحوت في الناصرية من التصويت , وتتوعد المخالفين باجراءات قانونية.
= الكاظمي يعد المشاركة في الانتخابات واجبا وطنيا, والصدر يصف الاقتراع الخاص بالملحمة الانتخابية.
= المفوضية تكشف سبب منع نزلاء سجن الحوت في الناصرية من التصويت , وتتوعد المخالفين باجراءات قانونية.