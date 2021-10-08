السومرية مستمرة في تغطية يوم الاقتراع الخاص

واشتمل التصويت الخاص منتسبي الاجهزة الامنية والنزلاء والنازحين فيما يجري الاقتراع العام يوم الاحد المقبل في عموم العراق والتي يتنافس بها 3249 مرشحاً و21 تحالفاً، و 109 أحزاب.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم الجمعة، للتصويت الخاص في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.

