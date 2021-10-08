محلل سياسي لـ السومرية: الانتخاب الخاص يعطي ثقة للمواطن بالعملية الانتخابية

وقال العكيلي لـ السومرية، إن "الانتخاب عبر البطاقة البايومترية أفضل، ويقلل من نسب الأخطاء في الانتخابات"، مشيراً إلى أن "استعدادات المفوضية كانت جيدة، والمشاركة من المتوقع وصولها إلى نحو 68%؛ الأمر الذي يعطي انطباعاً للمواطنين بأن الانتخابات نزيهة وتجري بشكل انسيابي".وأشارت إلى أن "وجود مراقبين من الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية سيعطي مصداقية أكبر للانتخابات".

وأضاف، أن "مفوضية الانتخابات استفادت من أخطاء انتخابات 2018، وإجراءاتها قطعت الطريق على كل من يحاول التزوير".

وبشأن بعض الخروقات التي حصلت، رأى العكيلي أنها "ليست كبيرة وضمن المتوقع كإدخال الهواتف".

