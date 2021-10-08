مراسلنا: بدء وصول الوجبة الثانية إلى مراكز الاقتراع

وقال مراسلنا من بغداد، إن "الوجبة الثانية من منتسبي الأمن بدأت بالوصول إلى مراكز الاقتراع، وذلك بعد تقسيم القوات الامنية الى وجبتين وجبة تمسك الارض، وأخرى تنتخب".

وأشار إلى أن "الوجبة الثانية بدأت تتدفق بشكل كبير إلى المراكز الانتخابية، تحديداً في مدينة الصدر".



وأضاف، أن "الإجراءات الأمنية تجري بإنسيابية عالية ودون قطع للطرق".