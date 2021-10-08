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مراسلنا: بدء وصول الوجبة الثانية إلى مراكز الاقتراع

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بغداد - ياسين صفوان - أفاد مراسل قناة السومرية، اليوم الجمعة، ببدء وصول الوجبة الثانية من المنتسبين الأمنيين إلى مراكز الانتخاب؛ لإجراء عملية الاقتراع.
وقال مراسلنا من بغداد، إن "الوجبة الثانية من منتسبي الأمن بدأت بالوصول إلى مراكز الاقتراع، وذلك بعد تقسيم القوات الامنية الى وجبتين وجبة تمسك الارض، وأخرى تنتخب".

وأشار إلى أن "الوجبة الثانية بدأت تتدفق بشكل كبير إلى المراكز الانتخابية، تحديداً في مدينة الصدر".


وأضاف، أن "الإجراءات الأمنية تجري بإنسيابية عالية ودون قطع للطرق".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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