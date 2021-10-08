ماذا بعد انتهاء عملية التصويت الخاص؟

وقال مراسلنا، إنه "ستكون هناك عملية عد الاصوات واعلان النتائج الاولية داخل المراكز الانتخابية، وذلك بعد انتهاء عملية التصويت الخاص وإغلاق صناديق الاقتراع".

وانطلقت صباح اليوم، عملية التصويت الخاص، حيث سيدلي فيها مليوناً و196 ألفاً و453 ناخباً من أفراد قوات الجيش والأجهزة الأمنية والنازحين ونزلاء السجون، بأصواتهم، وذلك قبل يومين من انطلاق عملية التصويت العام.

