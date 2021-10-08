انت الان تتابع خبر الحلبوسي: كان يوماً انتخابياً ناجحاً والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - علق رئيس مجلس النواب السابق، محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، بعد انتهاء عملية التصويت الخاص، فيما أشار إلى أنه كان "يوماً انتخابياً ناجحاً".
وقال الحلبوسي في تغريدة له، "لقد أنجزت مفوضية الانتخابات يوماً انتخابياً ناجحاً باحتراف ومهنية عالية، ومارس أبطالنا في القوات المسلحة حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم من أجل الوطن".
وأضاف، "شكراً لقواتنا المسلحة وقائدها العام وهي تسجل نصراً جديداً وتسهم في الإصلاح وتكتب بالحبر البنفسجي اليوم ما كتبته بالدم بالأمس".
وأضاف، "شكراً لقواتنا المسلحة وقائدها العام وهي تسجل نصراً جديداً وتسهم في الإصلاح وتكتب بالحبر البنفسجي اليوم ما كتبته بالدم بالأمس".