الحلبوسي: كان يوماً انتخابياً ناجحاً

وقال الحلبوسي في تغريدة له، "لقد أنجزت مفوضية الانتخابات يوماً انتخابياً ناجحاً باحتراف ومهنية عالية، ومارس أبطالنا في القوات المسلحة حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم من أجل الوطن".

وأضاف، "شكراً لقواتنا المسلحة وقائدها العام وهي تسجل نصراً جديداً وتسهم في الإصلاح وتكتب بالحبر البنفسجي اليوم ما كتبته بالدم بالأمس".

