الكاظمي يصدر توجيهات تتعلق بمنع التدخل والترويج لأي مرشح

بغداد - ياسين صفوان - اصدر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، توجيهات مشددة تتعلق بمنع التدخل والترويج لأي مرشح.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الكاظمي أجرى زيارة إلى قيادة العمليات المشتركة، وعقد اجتماعاً مع اللجنة الأمنية العليا لحماية الانتخابات، واطلع على سير الخطة الأمنية الموضوعة لعملية التصويت الخاص التي انطلقت صباح اليوم".

وذكر الكاظمي مخاطباً اللجنة: "إنكم مؤتمنون على حماية العملية الانتخابية، وأتابع معكم أدق التفاصيل لسير الانتخابات"، مجددا تأكيده على "أهمية المشاركة الواسعة بالانتخابات".

وأوضح، أن "نسبة المشاركة في التصويت الخاص جيدة بدءاً من فتح مراكز الاقتراع وحتى الآن"، موجهاً "أبناء القوات الأمنية بعدم الخضوع لأي استفزازات أو تهديدات جانبية من بعض الجهات بغية التأثير على خياراتهم".

وأضاف، أن "بعد غد الأحد، سنحتفل جميعاً بالعرس العراقي الكبير، من أجل مستقبل العراقيين وحفظ الكرامة".

وتابع البيان، ان "القائد العام للقوات المسلحة، اجرى اتصالاً مشتركاً مع اللجان الفرعية، واستمع إلى تقاريرهم الأمنية، وأصدر عدداً من التوجيهات تتعلق بمنع التدخل والترويج لأي مرشح، وتسجيل الخروقات بكل أنواعها ورفعها للقضاء"، مشددا على "تأمين الحماية لجميع مراكز الاقتراع والناخبين".