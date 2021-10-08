أموال طائلة خصصت لإجراء الانتخابات وتحذيرات من استنزاف خزينة الدولة (فيديو)

مراقبون اشاروا الى ان هذه الانتخابات هي بمثابة الضربة الاخيرة في خزينة الدولة خاصة ان نفقاتها ستضيف رقما جديدا الى قائمة الصرف المفتوح ويكون منفذا من منافذ الفساد المستشري البلاد.

وما ببن التساؤل والاستغراب يستفهم مواطنون عن حجم هذه المبالغ التي بامكانها بناء مجمعات سكنية ومشاريع كفيلة بأنتشالهم من واقعهم المرير.