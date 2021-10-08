انت الان تتابع خبر مواطنون يطالبون المرشحين بتحقيق وعودهم أثناء الدعاية الانتخابية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لم يبق من الوقت الا القليل وتبدأ عملية التصويت..انتخابات تترقبها الاوساط السياسية والمجتمع الدولي.. ولكن المواطن من خلال مشاهدته للدعايات المنتشرة في الشوارع بما تحمله من شعارات مختلفة يأمل أن تكون نتائجها ملموسة وتعكس تطلعات الشارع الذي فقد الثقة بالكثير من السياسيين الذين لم يفوا بعهدهم للمواطن في الدورات البرلمانية السابقة.

