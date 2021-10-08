مدير المرور العامة: لا توجد أي قطوعات في عموم العراق

بغداد - ياسين صفوان - أكد مدير المرور العامة اللواء طارق إسماعيل، اليوم الجمعة، عدم وجود قطوعات في عموم البلاد.

وقال إسماعيل خلال مؤتمر صحفي حضرته الخليج 365، إن "الحركة تسير بانسيابية ولا توجد قطوعات في عموم البلاد"، داعيا "المنتسبين كافة إلى إيقاف عجلاتهم في أماكن بعيدة عن المراكز الانتخابية".

من جانبه أوضح قائد الشرطة الاتحادية صالح العامري، أن "الشرطة الاتحادية لم تسجل أي خرق حتى الآن"، مبيناً أن "عملية التصويت تسير بانسيابية".