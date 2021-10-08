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حقيقة الاعتداء على أحد حراس المراكز الانتخابية في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - أصدر قسم محاربة الشائعات، في وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، بياناً بشأن صورة لـ"الاعتداء على أحد حراس المراكز الانتخابية" في العاصمة بغداد.

وذكر إعلام القسم، في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "صفحات مواقع التواصل الاجتماعي نشرت خبرا مظللا نصهُ أن ’’اشخاصا يعتدون على احد حراس المراكز الانتخابية في بغداد".

 

واضاف، انه "بعد البحث والتحري عن صحة الخبر، تبين أنه عارٍ عن الصحة والصورة المتداولة تعود لحادثة اعتداء على احد منتسبي وزارة الداخلية عام 2020 في أثناء تطبيق حظر التجوال".

 

وشدد قسم محاربة الشائعات على "توخي الحذر بنقل الاخبار وعدم تداولها دون التأكد من المصادر الرسمية".


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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