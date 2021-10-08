صور اولية لحادث السير المروع في كركوك

بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، صورا لحادث السير المروع في محافظة كركوك.

وفي وقت سابق، افاد مصدر أمني، بمصرع واصابة 29 منتسبا بحادث سير اثناء نقلهم الى مراكز الاقتراع في محافظة كركوك.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "حادث سير بين شاحنة ومركبتين احداهما كوستر تعودان للشرطة الاتحادية اللواء الثامن عشر ضمن الفرقة الخامسة، تسبب بوفاة 3 بينهم ضابطان وإصابة 26 اخرين".

واضاف، ان "حادث السير حصل جنوب محافظة كركوك، كان اثناء توجه المنتسبين إلى احد مراكز الاقتراع للادلاء بأصواتهم في التصويت الخاص".