انطلاق عملية أمنية لتعقب الخلايا الإرهابية وتأمين الانتخابات في صلاح الدين

بغداد - ياسين صفوان - شرعت قوة من الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، بعملية أمنية لتعقب الخلايا الإرهابية وتأمين المناطق في صلاح الدين.



وذكر الحشد الشعبي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة أمنية من الحشد باشرت وبالتعاون مع القوات الأمنية الأخرى، بالبحث عن مطلوبين وتعقب الخلايا الداعمة للإرهب في مناطق شرق الثرثار والواقعة بين منطقة عين الفرس ووادي الحصى".



وأوضح البيان، إن "العملية أنطلقت لتأمين الطرق ومنع تهديد عصابات داعش وتدمير مخابئه وتوفير بيئة آمنة للمواطنين خلال الانتخابات المقرر اجراؤها في 10 تشرين الأول وتأمين مراكز الاقتراع من استهدافات داعش في صلاح الدين".