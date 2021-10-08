الخفاجي للسومرية: سنحاسب الضابط الذي ظهر في الفيديو وهو يصور ورقة الاقتراع

بغداد - ياسين صفوان - اكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، انها ستحاسب الضابط الذي ظهر في الفيديو وهو يصور ورقة الاقتراع.

وقال المتحدث باسم القيادة تحسين الخفاجي لـ السومرية، "سنحاسب الضابط الذي ظهر في الفيديو وهو يصور ورقة الاقتراع".

وأضاف، أن "استقرار العراق هو استقرار لدول المنطقة"، لافتا الى انه "لا توجد أي خروقات أمنية في عملية التصويت الخاص".

وتابع الخفاجي بالقول، "وفرنا عجلات لنقل المنتسبين من وحداتهم الأمنية الى جميع مراكز الاقتراع".

وذكر ان "عملية تصويت النزلاء تسير وفق ما مخطط لها"، لافتا الى انه "لن نسمح باستغلال نقاط ضعف الناخبين لاستغلاله".

واختتم بالقول، "الانذار الامني مستمر لحين صدور قرار جديد من قبل القائد العام".

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطعاً مصوراً يظهر قيام أحد الناخبين بتصوير اختياره لمرشح للانتخابات التشريعية، داخل إحدى المحطات الانتخابية.

وكانت مفوضية الانتخابات، قد أكدت في وقت سابق اليوم، منع إدخال الهواتف من قبل الناخبين إلى مراكز الاقتراع.

فيما حددت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، الفئات المسموح لها باستخدام الهاتف داخل مركز الاقتراع، مبينة بحسب وثيقة وردت لـ الخليج 365، أنه "يحق لمدراء مراكز الاقتراع وموظفي المفوضية العليا للانتخابات والمراقبين الدوليين، استخدام الهاتف داخل مركز الاقتراع".