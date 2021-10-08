رئيس مجلس المفوضين للسومرية: الاجراءات تسير مثلما خطط ورسم لها

وقال خلف لـ السومرية، إن "الاجراءات تسير مثلما خطط ورسم لها"، لافتا الى أن "هذه الانتخابات ستكون وفق المعايير الدولية".

وأضاف، ان "هناك اهتماما دوليا وحرصا كبيرا على تقييم هذه العملية وارسال رسالة اطمئنان للمجتمع الدولي وهذا ما نتمناه الآن".



وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، للتصويت الخاص في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.