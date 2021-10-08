مستشار الكاظمي لشؤون الانتخابات للسومرية: هناك زخم حقيقي على مراكز الاقتراع

وقال الهنداوي لـ السومرية، "حتى الان نحن في الساعات الاولى"، مستدكا "هناك زخم انتخابي حقيقي على مراكز الانتخابات".

واشار مستشار الكاظمي الى، ان "الاجراءات الامنية جيدة جدا"، مبينا أن "عملية التصويت الخاص تسير وفق ما رسم لها"، متوقعاً "زيادة بأعداد المشاركين في التصويت الخاص".



وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم الجمعة، للتصويت الخاص في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.