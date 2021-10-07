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في مصر 'مش عايزين سعد لمجرد'... ما القصة؟

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بغداد - ياسين صفوان - جاء ذلك بعد أن تم الإعلان عن استضافته في أحد البرامج التلفزيونية في مصر، وهو الأمر الذي "استفز" المتابعين الذين أعربوا عن رفضهم استقبال "مغتصب" في مصر، على حد تعبيرهم.

ويواجه المغني المغربي سعد لمجرد اتهامات في أكثر من قضية اغتصاب وتحرش، وهو الأمر الذي أشعل فتيل المطالبات عبر تويتر لرفض استقباله وطرده.


يذكر أن سعد لمجرد طرح أحدث أغنياته التي تحمل اسم "أنت حياتي"، على موقع "يوتيوب" ويتعاون فيها مع فريق كاليما، ويتم طرحها على طريقة الفيديو كليب، وحققت الأغنية أكثر من 15 مليون مشاهدة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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