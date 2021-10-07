اعتقال الناقل الرئيس للمفخخات والعبوات الى شمال بغداد

بغداد - ياسين صفوان - كشف الخبير الأمني فاضل ابو رغيف، الخميس، عن اعتقال الناقل الرئيس للسيارات المفخخة والعبوات الناسفة من صلاح الدين الى شمال بغداد.

وقال ابو رغيف في تغريدة على "تويتر"، إن "دائرة امن بغداد وضمن حملتها وجهدها التتابعي وبدقتها الاستخبارية ورصد لجميع سكنات وتحركات الارهاب والجريمة المنظمة على حد سواء، تلقي القبض على الناقل الرئيس للعجلات المفخخة والعبوات الناسفة من صلاح الدين الى شمال بغداد".

وأضاف أن "المعتقل يقوم بهذا الامر منذ عام 2013"، مشيراً الى أن "المفخخات والعبوات كانت تستهدف بغداد وضواحيها".