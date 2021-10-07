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العمليات المشتركة: المراكز الانتخابية مؤمنة وأكملنا جميع الاستعدادات

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بغداد - ياسين صفوان - أكد نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس اللجنة الأمنية للانتخابات، الخميس، أن المراكز الانتخابية مؤمنة بشكل كامل، مشيراً الى اكتمال جميع الاستعدادات للانتخابات التي ستنطلق الاحد المقبل.

وقال الفريق الاول الركن عبد الامير الشمري في مقابلة خاصة بثتها قناة السومرية، " اكملنا كل الاستعدادات والممارسات ونحن الان بمرحلة التنفيذ وتم مسك مراكز الاقتراع بشكل كامل".

 

وأضاف أن "المراكز الانتخابية مؤمنة بشكل كامل وأقل مراكز فيه حماية لا تقل عن 30 منتسباً"، مشيراً الى أن "الخطة الامنية الان في طور التنفيذ".

 

ولفت الشمري الى أن "التصويت للوحدات سيكون على شكل مراحل وحددنا خطة نقل بعد غلق مراكز الاقتراع"، مؤكداً أنه "لا يوجد حظر تجوال في يوم الاقتراع والقوات الامنية ستكون باعلى درجات الاستنفار".

 

وسيشهد العراق في العاشر من شهر تشرين الأول الحالي انتخابات مبكرة في عموم المحافظات لاختيار مجلس نواب جديد.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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