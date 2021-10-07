بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس، عن تعطيل الدوام الرسمي الأحد والاثنين المقبلين.

وقالت الامانة في بيان، إنه "استناداً إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، تَقرّرتعطيل الدوام الرسمي، ليومَي، الأحد والإثنين، المُوافقَيْنِ للعاشر والحادي عشر من تشرين الأول الجاري سنة 2021؛ تزامنا مع موعد إجراء الانتخابات، ولفسح المجال أمام المفوضيّة العُليا المستقلة للانتخابات؛ لاستكمال الإجراءات اللوجستيّة لعملية الاقتراع".

وأضافت "على أن يتم التنسيق بين الوزارات والدوائر الأمنيّة، والخدميّة، والصحيّة، وبين الجهات المعنية بعملية الاقتراع، لدعم العمليّة الانتخابيّة".