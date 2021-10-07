الصدر يغرد بشأن التصويت الخاص

وقال الصدر في تغريدة على حسابه في "تويتر" تابعتها الخليج 365، "غدا هو يوم التصويت الخاص للاخوة من قواتنا الامنية البطلة والذين هم اول العاشقين للتغيير والاصلاح لتعود هبيتهم وقوتهم".

واضاف "وللمعتقلين في السجونوالنازحين في ارجاء العراق بسبب الارهاب والظلم والسياسات الرعناء الراغبين في تغيير واقعهم المرير والخروج من الفساد الى ساحة الاصلاح والعزة والامان، فحياهم الله جميعا،سائلا العلي القدير ان يوفقهم لاصلاح العراق وانقاذه".