القبض على مطلوب بتهمة الإتجار بالبشر وآخر بالسرقة في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "قوة من اللواء الثامن الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من شعبة استخبارات الفوج الأول للواء ومفرزة من مكتب مكافحة إجرام الكاظمية، ألقت القبض على احد المطلوبين وفق أحكام المادة 6 (اتجار بالبشر) في قضاء التاجي بمنطقة ام الجدايل ".وفي سياق متصل، "تمكنت قوة من اللواء الخامس للفرقة بالاشتراك مع مفرزة من شعبة استخبارات الفوج الثاني للواء، من إلقاء القبض على احد المطلوبين وفق أحكام المادة 446 (سرقة) في منطقة الغزاليةغرب بغداد، حيث تمت عملية إلقاء القبض من خلال نصب كمين محكم له بعد التحري وجمع المعلومات عنه".

واشار البيان الى ان المتهيمن "تم تسليمهما إلى جهة الطلب لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقهما".

