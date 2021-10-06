إيران تكشف عن قيمة الصادرات للعراق خلال خمسة أشهر

وقدّر " يحيى آل اسحاق في تصريح نقلته وكالة "إيلنا" الإيرانية اليوم الاربعاء، قيمة الصادرات للعراق في النصف الاول بين 5 الى 6 مليارات دولار.

وأستطرد أن حجم التبادل التجاري الايراني العراقي في السنة المالية المنتهية 20 آذار 2021 كان قد سجل نحو 8 مليارات دولار.