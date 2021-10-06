برلماني يرجح حصول تغيير اشمل واوسع في مجلس النواب المقبل

بغداد - ياسين صفوان - رجح عضو مجلس النواب محمد كريم البلداوي، ان يكون التغيير في مجلس النواب المقبل بشكل كبير جدا يلقي بظلاله على شكل الحكومة المقبلة وبما ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي.

وقال البلداوي في حديث للسومرية نيوز، إن "لدينا تفاؤل واضح في حصول تغيير كبير سيحصل في الانتخابات المقبلة، لكن هذا التغيير لن يكون بشكل شامل وجذري بنسبة 100% لكنه سيصل الى مستويات متقدمة جدا ويتناسب و يتناغم مع الطموح الجماهيري"، مبينا ان "العملية السياسية في العراق مرت بمنحنيات خطيرة جدا والجميع اليوم يعمل على محاولة الخروج من هذا المنحنى الخطير خصوصا بعد استقالة حكومة عادل عبد المهدي وما تلاه من تجاذب سياسي واستغلال لمكامن السلطة وتصفية الحسابات".



وأضاف البلداوي، ان "العراق في حال وصلت الى سلطته التشريعية شخصيات مهنية كفوءة وطموحة و مؤمنة بالوطن وثوابته واختارت حكومة تكون بنفس مواصفات هذه الشريحة فإن البلد سيتطور وهذا هو الواقع الطبيعي في جميع الحكومات الديمقراطية التي تمر بمراحل عديدة وصولا الى تحقيق التطور والتقدم من خلال الاستفادة من تجاربها السابقة وصولا الى بناء دولة ذات اسس ثابتة لا تتغير بتغير الوجوه والحكومات وإنما تستمد ارادتها من ارادة الشعب".



واشار إلى ان "التغيير بشكل بسيط حصل في انتخابات عام 2018 من خلال وصول شخصيات شبابية الى مجلس النواب، لكننا نعتقد ان التغيير في البرلمان المقبل سيكون اشمل واوسع من خلال القانون الانتخابي وبما يحقق ما يطمح اليه الشعب العراقي في تحقيق التغيير بنسب متقدمة جدا لما يحقق خطوات في التنمية والتطور المستقبلي وتجاوز العقبات والإخفاقات السابقة".

