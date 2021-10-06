قفزة بأسعار 'الغاز المسال' في آسيا

وبحسب بيانات من "ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس"، ارتفعت أسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال تسليم ديسمبر المقبل فوق 57 دولاراً للمليون وحدة حرارية بريطانية.

ويأتي صعود الأسعار في آسيا في وقت يبدأ فيه موسم الشتاء للتو في النصف الشمالي من العالم، وبينما من المتوقع أن يرتفع الطلب للتدفئة من مشترين كبار للغاز الطبيعي المسال مثل الصين واليابان.