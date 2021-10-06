المشتركة تؤكد: مراكز الاقتراع جاهزة امنياً لاستقبال الناخبين

بغداد - ياسين صفوان - أكد نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن عبد الامير الشمري، اليوم الأربعاء، إن مراكز الاقتراع جاهزة امنياً لاستقبال الناخبين.

وقال الشمري في حديث لـ الخليج 365، إنه "أطلع ميدانياً على اجراءات مسك المراكز الانتخابية من قبل القوات الامنية في عدد من مناطق الكرخ والرصافة في العاصمة، برفقة قائد عمليات بغداد وقائد قوات جهاز مكافحة الارهاب، ووكلاء وزارة الداخلية ومدراء الاجهزة الاستخبارية".



وشدد على أن "مراكز الاقتراع جاهزة امنياً لاستقبال الناخبين".